لجان "أسوان التعليمية" تتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

تابع محمد رسمي وكيل إدارة أسوان التعليمية، مدارس الادارة بلجنة مكونة برئاسة محمود عاشور مدير التعليم الثانوى، نبيل محمد سليم مدير التعليم التجاري، ابتسام شلالى مدير التنسيق، فى إطار توجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وتم اليوم متابعة مدرسة السيدة نفيسه ومدرسة الزيات؛ إذ ساد الالتزام بالحضور والانصراف والانضباط الإدارى فى جميع المدارس.

وجارى تنظيف الفصول وتنظيم المقاعد وتقليم وتهذيب الأشجار ونظافة دورات المياه وتغير الإعلام بأعلام جديدة.

وفى نهاية الجولة، قدمت اللجنة التحية للجميع، متمنية لهم عامًا دراسيًا موفقًا.