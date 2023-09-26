المؤتمر: السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي وتحسين جودته

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، ورفع مستوى التعليم في البلاد وتحسين جودته بما يواكب المعايير العالمية وذلك منذ توليه حكم البلاد من خلال تفعيل سياسات وبرامج تهدف إلى تطوير نظام التعليم وإشراف الرئيس عليه يعني أن التعليم أصبح أولوية أولى من الحكومة وخطوة مهمة لتطوير التعليم.

وأشار فرحات إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر لمناقشة جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد حرص القيادة السياسية على المضى قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لتعزيز جودة التعليم في مصر، بدءًا من تحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمدارس وتجهيزها بالتقنيات الحديثة يتضمن هذا أيضًا تطوير برامج التدريب للمعلمين وتحسين آليات تقييم الطلاب.

وأكد أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتطلع إلى تأهيل الشباب المصري للمنافسة على المستوى الوطني والدولي في جميع المجالات، وتوفير فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.

وأوضح فرحات: “خلال جلسات الحوار الوطني تم مناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب كأول خطوة في تطوير التعليم بشكل جيد، ويتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولى وليس فقط للسوق المحلى” .

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تشهده محافظات الجمهورية من إنجازات متمثله فى مشروعات قومية ومبادرات رئاسية في مقدمتها "حياة كريمة" ساعدت في تحسن حياة المواطنين للأفضل، وأسهمت في أحداث نقلة كبيرة في حياة المواطنين وتغييرها للأفضل على أرض الواقع وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الأكثر فقرا حيث لم يقتصر مشروع حياة كريمة على تطوير المنشآت فقط ولكن أحدث هذا المشروع طفرة في مجال التعليم من خلال تنفيذ عدة برامج ومبادرات التعليم لجميع الفئات العمرية.

وتابع فرحات: “الدولة المصرية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية في كل محافظات مصر وهو ما شاهدناه في مدينة الإسماعيلية ومحور قناة السويس ومدن القناة بشكل عام والتي تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية التي اهتم بها الرئيس السيسي في الفترة الحالية بالإضافة إلى مدن الصعيد والتي كان آخرها افتتاح الرئيس السيسي لعدة مشاريع ضمن مبادرة حياة كريمة ببني سويف”.