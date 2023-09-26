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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تدين هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على القوات البحرينية

علم السعودية
علم السعودية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية الغادر الذي استهدف قوة من الدفاع البحرينية الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، والذي أدى إلى استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" اليوم الثلاثاء.

كما عبرت الوزارة عن خالص تعازيها لقيادة وشعب البحرين الشقيقة، وإلى ذوي الشهداء الأبطال، وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت السعودية وقوفها وتضامنها التام مع البحرين الشقيقة، كما جددت موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية في هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية على موقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن.

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وزارة الخارجية السعودية إدانتها واستنكارها هجوم قوة من الدفاع البحرينية اليمن ميليشيا الحوثي الإرهابية
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