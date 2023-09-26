السيسي يصل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وتعد مدينة الإسماعيلية الجديدة من أهم المدن التي تم إنشاؤها حديثا، حيث شيدت لتكون مجتمعا عمرانيا جديدا على أعلى مستوى لأهل محافظة الإسماعيلية، حيث تم بناء 52 ألف وحدة سكنية بمستويات ومساحات متنوعة بالمدينة.

كما تعد من المدن الجديدة التي تم إنشاؤها بغرض إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بأُسس حديثة ذلك عن طريق استغلال المساحات ذات القيمة الاستراتيجية والجغرافية العالية.

بدأت عام 2016 مع وضع حجر الأساس بها في يونيو من ذات العام هذا واستغرق تنفيذها حوالي 3 سنوات، حيث اُفتتحت في مايو عام 2019.