بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 38ر21 نقطة، ليبلغ مستوى 94ر6865 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر237 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 16004 صفقات نقدية، بقيمة 4ر54 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 42ر8 نقاط ليبلغ مستوى 88ر5719 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة، من خلال تداول 6ر130 مليون سهم، عبر 6435 صفقة نقدية بقيمة 3ر18 مليون دينار كويتي.

كما زاد مؤشر السوق الأول 68ر26 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7491 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة، من خلال تداول 1ر107 ملايين سهم، عبر 9569 صفقة بقيمة 36 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 82ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 79ر5717 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة، من خلال تداول 119 مليون سهم، عبر 5611 صفقة نقدية بقيمة 5ر17 مليون دينار كويتي.