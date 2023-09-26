مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الاثنين، منخفضًا 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات لومي، والعقارية، والباحة، وأميانتيت، والمطاحن الأولى الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الدوائية، وأنابيب، وسلامة، والصقر للتأمين، والتموين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و7.35%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 134.04 نقطة ليقفل عند مستوى 22236.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.