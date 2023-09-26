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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محاكمة اثنين من المتظاهرين ضد عنف الشرطة في باريس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أفادت قناة "BFMTV" أن اثنين من المتظاهرين ضد عنف الشرطة في باريس سيحاكمان بتهمة مهاجمة سيارة للشرطة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال مكتب المدعي العام في باريس: "ستتم محاكمة قاصر وشخص بالغ بتهمة "العنف والتسبب في دمار خطير"، ويشتبه في تورطهم في الهجوم على سيارة للشرطة خلال مظاهرة يوم السبت".

 وأصيب ثلاثة من ضباط الشرطة خلال هذا الهجوم.

وخرجت السبت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات ضد عنف الشرطة الفرنسية.

وشارك في الاحتجاج ممثلون عن النقابات العمالية والحركات الطلابية والأحزاب السياسية.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مناهضة للشرطة، وأعربوا عن تضامنهم مع الذين عانوا من تصرفات الشرطة.

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محاكمة اثنين باريس المتظاهرين ضد عنف الشرطة فرتسا
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