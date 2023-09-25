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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها الشديد على طرد رئيس الكنيسة

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، وقدمت له احتجاجا على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.

قال بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: "استدعينا سفير بلغاريا أتاناس كريستين اليوم ووجهنا له احتجاجا شديد اللهجة على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صوفيا بذرائع كاذبة وبطريقة مهينة".

أضاف: "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي"، محذرة صوفيا من عواقب "غير سارة".

تابعت: "نحن على قناعة تامة بأن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل ومصيرها الفشل".

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وزارة الخارجية الروسية موسكو صوفيا
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