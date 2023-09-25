الخارجية الروسية تستدعي السفير البلغاري وتبلغه احتجاجها الشديد على طرد رئيس الكنيسة

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، وقدمت له احتجاجا على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.

قال بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: "استدعينا سفير بلغاريا أتاناس كريستين اليوم ووجهنا له احتجاجا شديد اللهجة على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صوفيا بذرائع كاذبة وبطريقة مهينة".

أضاف: "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي"، محذرة صوفيا من عواقب "غير سارة".

تابعت: "نحن على قناعة تامة بأن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل ومصيرها الفشل".