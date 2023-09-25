أوسوريو: لم أبك بعد هدف الزمالك وحزني بسبب مرض والدتي

أكد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، أنه يتحمل مسؤولية قصر فترة الإعداد للفريق، وفترة الإعداد التي خاضها مانشستر سيتي هي نفسها التي خاضها فريقه في الفترة الماضية قبل انطلاق الموسم، وأضاف أن الزمالك يتحسن والفريق يؤدي المطلوب منه في المباريات.

وعلق على الصور التي انتشرت له وهو يبكي بعد هدف مصطفى شلبي الملغي في لقاء المقاولون قائلا:" لم أبك في المباراة الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم".



وقال أوسوريو:" أنه أجرى تغييرات بسبب حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء كما أن إيشو لاعب عمره 20 عام، ويلعب في مكان يشارك فيه شيكابالا وزيزو ونداي، وهو لاعب لديه إمكانيات جيدة".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز