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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يصادر 100 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال بتجارة المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى ، الأمن العام» من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات والدراجات النارية) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مكافحة المخدرات الامن الوطني الامن العام مطروح 100مليون جنيه
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