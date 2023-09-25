محافظ قنا يستقبل رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبة اليوم الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، وذلك لمناقشة خطة إقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب بقرى ونجوع المحافظة، والتى من المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومى .

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المهرجان فى دورته السابقة، حقق نجاحا كبيرا، خاصة فى قرى ونجوع المحافظة، وساهم فى اكتشاف عدد كبير من مواهب شباب الجنوب، بالإضافة إلى إقامة أربع مكتبات ثابتة بالقرى بهدف الوصول لكل فئات المجتمع داخل المحافظة.

ووجه الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة الشكر لللواء اشرف الداودى محافظ قنا، على دعمه الكبير للمهرجان والذى استطاع ان يصل إلى اماكن وقرى بعيدة يقام فيها فعاليات فنية وثقافية لأول مرة، مشيرًا إلى أن الدورة الثامنة ستتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة فى صعيد مصر.