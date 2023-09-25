محافظ الغربية ووكيل وزارة التعليم يتفقدان 7 مدارس بالمحلة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة بجولة تفقدية لعدد من مدارس مركز ومدينة المحلة الكبرى وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية. فضلا عن قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، والحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وتفقد المحافظ خلال الجولة مدرسة سنبارة الإعدادية، مدرسة الشهيد عادل غانم، مدرسة عبد الرحمن ابن عوف، مدرسة طلعت حرب الابتدائية، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية، مدرسة أحمد عرابي.

وأشاد "رحمي" بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ السبت القادم، وأثنى على مستوى النظافة والإعداد الجيد، ونظافة الأفنية والمعامل والفصول، ودورات المياه، واستعدادات المعلمين، وورش العمل للصفوف الأولى.

وخلال تفقده للمدارس، وجه المحافظ بضرورة الانتهاء سريعا من أعمال الدهانات وإصلاح الأثاث المدرسي، والاهتمام بالنظافة داخل المدرسة.

وفي ختام جولته بمدارس المحله، وجه محافظ الغربية بوضع خطة شاملة للأنشطة المدرسية، وإعلانها في اليوم الأول للدراسة لكي يتمكن الطلاب من الاشتراك بها، حيث تعد الأنشطة المدرسية وسيلة جيدة لجذب الطلاب للحضور للمدارس، كما وجه المحافظ بتنظيم احتفاليات داخل المدارس في أول يوم لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب عمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطني يعمم على كافة المدارس.

وعلى هامش الجوله تفقد محافظ الغربية معرض اهلا مدارس بحي ثاني المحلة الكبرى والذي يوفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية، وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

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