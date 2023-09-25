«طه حسين.. سيرة عقل مصري» عدد خاص من «الثقافة الجديدة»

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد أكتوبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر. وهو العدد الذي خصصته المجلة للاحتفاء بطه حسين بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله. وقد كتب رئيس التحرير افتتاحية هذا العدد الخاص بعنوان: "الملهم"، لافتًا النظر إلى الخصال العديدة التي تميز بها طه حسين الذي وُصف بالمفكر حينًا والأديب حينًا آخر والأستاذ الجامعي.. وكان صاحب دور بارز في مسيرة الثقافة المصرية عبر ما يزيد عن قرن من الزمان.

تتنوع مواد هذا العدد بين الدراسات والشهادات والملفات؛ إذ شارك فيه نخبة من الكُتاب المصريين والعرب، لا سيما من المغرب والأردن والعراق. فكتب إيهاب الملاح بورتريهًا بعنوان: "مشروع للنهضة المصرية.. البحث ما زال مستمرًا!"، استعرض فيه المحطات المهمة في حياة طه حسين، في الأزهر، وفي الجامعة المصرية، وفي دراسته في السوربون، وكذلك أهم الإنتاجات الفكرية التي أنتجها.