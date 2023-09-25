السجن 6 سنوات لشخص أحدث عاهة مستديمة لطفل في الصف

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المتهم “على م.ح” بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالتعدى على المجني عليه “احمد .ف.ت- طفل” بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له، بدائرة مركز الصف جنوب الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي أحالتها النيابة إلي المحكمة، والتي حملت رقم «19852/ 2022».. أنه في غضون شهر يولية عام 2022 بدائرة مركز الصف.. قام المتهم بالتعدى على الطفل أحمد 12 عامًا بالضرب بسلاح أبيض في وجهه وإحداث عاهة مستديمة له.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.