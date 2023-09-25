محمد صلاح العزب يهاجم هادي الباجوري: غير نهاية مسلسل “سفاح الجيزة” بدون علمي

هاجم المؤلف محمد صلاح العزب المخرج هادي الباجوري بعد انتهاء مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي عرض خلال الفترة الماضية بسبب تغيير في سيناريو أخر حلقتين في العمل دون الرجوع إليه على حسب قوله.

وقال محمد صلاح العزب خلال مداخله هاتفية لبرنامج ملفات الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر: في البداية مكنتش موافق على المخرج هادي الباجوري لأنه بالنسبة ليا مخرج إعلانات أو كليبات و الأعمال الدرامية التي قدمها، لا أحبها، و الفيلم الوحيد الذي قدمه هو فيلم وردة وام يحقق أي نجاح.

استكمل محمد صلاح العزب: عندما أخبرني المنتج، أن هادي الباجوري المخرج في مسلسل سفاح الجيزة قلت له لا، وكنا نعمل مع اثنين مخرجين ولكن "محصلش" نصيب بسبب مشاكل مع الإنتاج وهو المخرج أحمد علاء الدين ومحمود شكري وكنت حابب أشتغل معاهم.



وأكد محمد صلاح العزب أنه الوحيد من له حق في كتابة الجزء التاني من مسلسل سفاح الجيزة، قائلًا: مؤلف العمل من حقه تقديم جزء ثاني، وأحمد فهمي لن يكون موجود لأن الحدوتة خلصت.



