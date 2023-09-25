حماة الوطن بالجيزة يعلن جاهزية جميع مقرات الحزب لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

قال مصطفى جعفر سالمان أمين التنظيم في حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، إن حزب حماة الوطن في محافظة الجيزة بقيادة النائب نافع عبد الهادي أمين عام المحافظة ووكيل لجنة الشكاوى والمقترحات، سيدعم بكل قوة على أرض الواقع تأييد ترشيح الرئيس الرئيس السيسي فور إعلان الاجراءات الرسمية وجار التجهيز لذلك.

وأضاف سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن جميع الوحدات ومقرات حزب حماة الوطن بالجيزة جاهزة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمل التوكيلات اللازمة، مناشداً أهالي محافظة الجيزة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على النجاحات الغير مسبوقة وعدم التقصير في حق بلدهم.

وحث أمين التنظيم بحزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، المواطنين بالتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من انجازات وبناء للدولة الحديثة.

وأشار مصطفى جعفر سالمان، إلى أن حزب حماة الوطن هو أول حزب سياسي قد أعلن تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية 24-30، وأن قيادات الحزب بالجيزة وعلى رأسهم، الأمين المساعد النائب طارق عبد العظيم والأمين المساعد أحمد رفعت والامين المساعد محمد عاشور سكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة على تشجيع المواطنيين وحثهم للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستوري.