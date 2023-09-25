فتاة تتقدم ببلاغ ضد موظف HR تحرش بها خلال إجراء مقابلة عمل

حققت النيابة العامة بأكتوبر مع مسئول توظيف «HR» بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، لإتهام فتاة له بالتحرش بها، أثناء إجراء المقابلة الشخصية «الإنترفيو» قبل استلامها للوظيفة بالمستشفي.

وبدأت الواقعة عندما نشرت فتاة تدعي “ سلمي” بثًا مباشرًا علي أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تشرح فيه ما تعرضت له في المستشفي، وقالت الفتاة أنها في غضون شهر يوليو الماضي، توجهت برفقة شقيقتها لإجراء مقابلة شخصية « إنترفيو» في إحدي المستشفيات الخاصة لشغل إحدي الوظائف الإدارية بالمستشفي.

وأوضحت الفتاة أنها في اليوم الأول تقابلت مع 3 أشخاص من مسئولي التوظيف “ HR” بالمستشفي، ونجحا في إجتياز المقابلة الأولي، وأخبرتهم المستشفي بأنه سوف تكون هناك مقابلة أخري.

وبعد مرور بضعة أيام علي المقابلة الأولي، اتصل بهما الموظف لحضور المقابلة الثانية والأخيرة، وأثناء ملئهما لإستمارة البيانات، طلب منهما الموظف دخول واحدة منهم للمقابلة، وبعده تدخل الأخري.

وأثناء دخول الفتاة التي تدعي “ سلمي” ناقشها الموظف في بعض الأمور، وأوضحت له أنها جيدة في المهام الإدارية ولديها خبرة في هذا المجال، وأي مهام جديدة ستكون قابلة لتعلمها.

وكشفت الفتاة أنها أثناء جلوسها مع الموظف لإجراء بعض الشروحات علي جهاز “ اللاب توب” لتحديد مستواها في برامج «الأوفيس- الوورد» ذكرت “سلمي” بأنه اقترب منها بصورة ملاصقة لجسدها، لدرجة أنها طلبت منه أن يبعتد عنها قليلًا.

ثم تفاجأت به يلمس «منطقة حساسة بجسدها».. وعندما واجهته بما فعل، وأنه تحرش بها، صرخ في وجهها مدعيًا بأنها “ مجنونة” وأنها تلصق به الاتهامات.

خرجت الفتاة وهي في حالة ذهول وانهيار عصبي، تشكي لإدارة المستشفي مما فعله موظف الـ HR معها، وتوضح الفتاة بأن المستشفي تعاملت معها بأسلوب راقي وقدموا لها كل الدعم.

وشرحت الفتاة أنها طلبت النجدة للمتهم، وبالفعل حضرت الشرطة واصطحبت المتهم لديوان القسم للتحقيق معه، وحررت الفتاة محضرًا رسميًا تتهم فيه الموظف بالتحرش بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبينت الفتاة.. أنها خلال اجراء المقابلة كانت تتعامل بشكل رسمي “ فورمال” وكذلك ترتدي الملابس الرسمية، إلا أنها تفاجأت بما فعله الموظف معها.

وأشارت إلي أن المستشفي عرضت عليها استكمال طلب توظيفها، إلا أنها رفضت.