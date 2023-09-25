تعرف على الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024 علي النحو الاتي:

من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر .. تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا

16 أكتوبر .. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم

17 و 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء

19 إلى 21 أكتوبر .. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات

22 أكتوبر .. إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه

23 و 24 أكتوبر .. تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5

26 أكتوبر .. البت في التظلمات والإخطار بها

27 و 28 أكتوبر .. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين

29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون

8 نوفمبر .. اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا أخر موعد لسحب طلب الترشح

9 نوفمبر .. إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على أن تبدأ الحملات الانتخابية

15 نوفمبر .. أخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه

16 نوفمبر .. نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية

12 صباحا يوم 29 نوفمبر.. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج

1 و 2 و 3 ديسمبر .. انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة

12 صباحا يوم 8 ديسمبر .. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل

10 و 11 و 12 ديسمبر .. الانتخاب داخل مصر اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء

13 ديسمبر .. انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي للأصوات

14 ديسمبر .. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة

15 و 16 ديسمبر .. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة

18 ديسمبر .. إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية

19 ديسمبر .. استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا

21 وحتى 30 ديسمبر .. تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون

4 يناير 2024 .. توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج

5 و 6 و 7 يناير .. إجراء انتخابات الإعادة في الخارج ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة

7 يناير.. توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل

8 و 9 و 10 يناير .. إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء

11 يناير .. انتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات

12 يناير .. تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة

13 و 14 يناير .. البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة

16 يناير .. إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

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