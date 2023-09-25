الهيئة الوطنية: إعلان أسماء مرشحي الرئاسة 16 أكتوبر.. والطعون 17 من نفس الشهر

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، من يوم من ٥ إلى ١٤ أكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم 16 من الشهر نفسه.

وقال حمزة فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن جدول الانتخابات، إنه سيتم تلقي الاعتراضات والطعون يوم 17 و18 أكتوبر، فيما سيتم فحص طلبات الرشح من 19 إلى 21 من الشهر نفسه، وإخطار المستبعدين يوم 22، كما سيتم تلقي التظلمات يومي 23 و24 أكتوبر، والبت فيها سيكون يوم 26 من نفس الشهر.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.