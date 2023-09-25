وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية مدارس الضبعة لانطلاق الدراسة.. صور

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة لمدارس شرق المحافظة، تفقد خلالها مدارس الجفيرة الابتدائية الإعدادية وجلال الابتدائية وجلال الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية؛ وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر القادم.

وشدد وكيل الوزارة أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة إلتزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وفي ذات السياق قرر وكيل تعليم مطروح إحالة كافة العاملين بمدارس قريتي الجفيرة وجلال للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

وفى نهاية الزيارة وجه مدير المديرية علي عصفور مدير إدارة الضبعة، بتشكيل وإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس خط غرب والوقوف على أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجأه بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، ومعربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية مدارس الضبعة لانطلاق الدراسة

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