ضبط 35 مخالفة تموينية في محال حلويات ومخابز بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الفترة من ١٤ الي ٢١ من سبتمبر الجاري ،حيث تلقت تقريراً باجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية وهم ٣٥ محضر لرصد مخالفات جاءت ما بين نقص وزن بالمخابز، عدم الاعلان عن الاسعار والسلع المخزنة واسعار الغاز، عدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير محاضر اكياس سوداء .

وفي السياق ذاته اصدرت المديرية عدة تصريحات اهمها، تصريح لعدة محلات اوكازيون، محاضر لسلع مجهولة المصدر وهم احذية حريمي و حلويات، عدم وجود قائمة بيانات، و عدم وجود شهادات صحية، غش تجاري واجمالي الموارد البترولية.

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط جولة ميدانية للاسواق تخللها حملة مكبرة علي مدينة راس البر بالاشتراك مع الرقابة التموينية حيث قام ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بحملة تفتيشية مكبرة والتى رافق فيها الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش.

حيث تم المرور علي المطاعم والمحلات و محلات الاسماك بالسوق العمومى والتى اسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاسماك

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‏ وقد تحرير المحاضر اللازمةوتستمر جهود مديرية الطب البيطرى من اجل صحة وسلامة المواطنين.