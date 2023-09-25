في ذكرى وفاته.. كيف تعايش خالد صالح مع المرض طيلة حياته؟

تحل علينا ذكرى اليوم الإثنين، وفاة الفنان خالد صالح التاسعة الذي رحل عن عالمنا ولكنه مازال حاضرًا في وجدان محبيه بأعماله الفنية المميزة والشخصيات التي جسدها على مدار مسيرته الفنية في السينما والدراما المصرية.

عشق الفن منذ نعومة أظافره وذكر ذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" قائلًا: "الإخلاص مش بس للتمثيل، أنا بحبه جدًا، ومُخلص له جدًا، وبحترمه جدًا، ومستعد اضحي عشان الصناعة، بحاجات كتير جدًا، وعشان الناس، ودي مش طيابة مني، ولكن ده لأن الناس هي اللي علمتني، وانا أصلًا شغلتي قائمة على الاتصال بالناس، و قائمة على رضا الناس عليا، ولو مش راضيين عليا، والله لو أنا مين، ولا هعمل حاجة".

قدم الفنان الراحل خالد صالح عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "الريس عمر حرب، ابن القنصل، تيتو، هي فوضى، عمارة يعقوبيان، تمن دستة أشرار، حرب إيطاليا وغيرها، وعن الأعمال الدرامية التي قدمها: "سلطان الغرام، تاجر السعادة، أحلام عادية، الريان، موعد مع الوحوش، نجوم في سماء الحضارة الإسلامية، أم كلثوم".

أورد الفنان خالد صالح عدد كبير من العبارات في أعماله الفنية التي يستخدمها متابعي مواقع التواصل الإجتماعي حتى وقتنا هذا في كثير من المواقف التي تتناسب مع الحدث مثل "أنا بابا يلا" من فيلم "تيتو"، "57 ميدان الشهيد اوتومان" من فيلم "ابن القنصل"، "تفتكري كده هشبع يا يسرية" من فيلم "أحلى الأوقات"، "أنا حاسس إن شكلي نيلة أوي بالبتاع ده" من فيلم "تمن دستة أشرار"، "هتروح على فين العالم ده كله بتاعي" من فيلم "الريس عمر حرب".

واجه الفنان الراحل خالد صالح المرض والموت وهو يبلغ من العمر 34 سنة وكشف عن ذلك خلال إحدى لقاءاته التليفزيونية موضحًا: "عملت عملية قلب مفتوح في سن صغير، غيرت شرايين من 15 سنة، بس عمري ما عشت الحياة بسيكولوجية المريض، لأن سيكولوجية المريض بتخليه غير مُنجز".

وتابع: "أنا بحاول، وربنا خلقني عشان أحاول، أنا ولا عمري بإيدي، ولا اللي جاي بإيدي، أنا اللي بإيدي هو اللي بعمله".