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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دراسة: مياه الآبار في كاليفورنيا عرضة للجفاف

الجفاف في كاليفورنيا
الجفاف في كاليفورنيا
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على الرغم من سن ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتشريع شامل منذ ما يقرب من عقد للحد من الضخ المفرط للمياه الجوفية لأغراض الزراعة، إلا أن دراسة جديدة تتوقع أن الآلاف من آبار مياه الشرب يمكن أن تجف في الوادي الأوسط بالولاية بحلول الوقت الذي تدخل فيه قيود القانون حيز التنفيذ الكامل في عام 2040.

وتلقي الدراسة، التي نشرت هذا الشهر في مجلة "ساينتفيك ريبورتس"، الضوء على كيفية تنفيذ الولاية لقانون الإدارة المستدامة للمياه الجوفية لعام 2014، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

ويكشف البحث أن الخطط التي أعدتها الوكالات المحلية ستسمح باستمرار الضخ الثقيل بلا هوادة إلى حد كبير، مما قد يؤدي إلى سحب طبقات المياه الجوفية إلى مستويات منخفضة من شأنها أن تترك العديد من السكان مع آبار جافة.

وحذر الباحثون من أنه ما لم تعتمد الوكالات المحلية تدابير أكثر صرامة أو تأتي بخطط احتياطية، فقد يترك الكثير من الأشخاص في الوادي الأوسط دون الحصول على مياه الشرب، وقد تتأثر المجتمعات ذات الدخل المنخفض بشدة.

واستعرض معدو الدراسة 60 خطة محلية للمياه الجوفية في جميع أنحاء الوادي الأوسط وفحصوا مقياسا رئيسيا يسمى الحد الأدنى من العتبات، وهو مستويات طبقة المياه الجوفية التي وضعتها وكالات المياه الجوفية كحدود أدنى أثناء تنفيذها لقواعد وقيود قانون المياه الجوفية على مدى السنوات الـ16 المقبلة.

ووجدوا أن أكثر من خمسة آلاف بئر محلية ستترك جافة تماما، في حين أن أربعة آلاف بئر محلية إضافية "ستجف جزئيا"، مما يؤدي إلى مشاكل مثل انخفاض ضغط المياه أو تلف المضخات.

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