أغلى من البترول.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن زيت الزيتون السيناوي

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الشغل الشاغل لدى أهالي قرية الخروبة هو الزراعة، مشددا على أن الزراعة هي أهم المجالات التي يعمل بها أهالي القرية.

أضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن برميل زيت الزيتون ثروة كبيرة وأغلي من برميل البترول، موضحا أن أرض سيناء تتميز بالخير دائما.

وأشار المحافظ، إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بإنشاء منطقة عازلة على خط الحدود عمقها 5 كيلو مترات بطول 13 كيلو مترا مع قطاع زة، مبينا أن المنطقة العازلة كانت تستخدم في أعمال التهريب.

أكد المحافظ، أن الدولة مسئولة عن تعويض الأهالي عن منازلهم نتيجة أعمال التطهير من الإرهاب، لافتا إلى أن التعويض سيكون لـ 7 آلاف مواطن من أهالي الشيخ زويد وسيتم صرف التعويضات خلال أيام.

وشدد على أن عمليات الصرف سيكون لها أولوية لأهالي مدية رفح للحصول على الوحدات السكنية ثم الشيخ زويد ثم بقية شمال سيناء، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مدينة رفح على 4 مراحل وتم الانتهاء من مرحلتين وبدء عمليات التسكين.

وشدد المحافظ، أن عمليات صرف التعويضات سيتم وفقا ما تم في مدينة رفح وبضوابط معينة حتى يحصل كل مواطن على حقه، قائلا:" لن يضار أي مواطن من أهالي رفخ وشمال سيناء من ترك منزله أو مزرعته".

