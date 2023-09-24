«شوشة» ينقل رسالة السيسي لأهالي سيناء: لن يقترب أجنبي من أرضنا

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي وجه بصرف تعويضات للأهالي، وأكد أنه لن يقترب أي أجنبي من أرض سيناء: «الرئيس قال مفيش مخلوق أجنبي هيدوس أرضنا تاني».

وبيّن خلال لقائه عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء، إنه لولا تدخل القوات المسلحة وإنقاذنا من الإرهاب والقضاء عليه لأصبحت قرية السواركة صحراء جرداء.

وأضاف عبد الفضيل شوشة، أن وزارة الزراعة حددت قيمة عادلة لكل شجرة حسب نوعها وعمرها وهناك لجان من الزراعة والأهالي وشيوخ القبائل تشارك في تحديد أحقية كل مواطن في تملك أرضه.

واختتم بالإشارة إلى الانتهاء من حفر 22 بئرا في شمال سيناء مع توصيل الكهرباء والمياه مجانا إلى المنازل، وتم إنشاء محطتي تحلية مياه ويجرى الآن العمل على توفير محطة في كل قرية.

