خبير اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا حظر تصدير الديزل

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن قرار روسيا حظر تصدير الديزل سبب أضرارا كبيرة في هذا المجال، وإن أسواق الطاقة بصفة عامة تعاني من التخبط الشديد والعشوائية بسبب اتخاذ قرارات غير متوقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أوروبا تعاني من قرار روسيا حظر تصدير الديزل وتعاني من قرارها من الأساس بتطبيق عقوبات على روسيا، فهي تعاني بيدها، موضحاً أن استخدام روسيا لكميات كبيرة من الديزل في هذا الوقت من العام بسبب موسم الحصاد فكرة متكررة سنوياً.

وأشار إلى أن هناك تفاصيل كثيرة متفاوتة بكل منطقة من مناطق العالم وهناك قراءة من كل الدول والمستثمرين لهذه الفكرة، موضحاً أن تحول ذلك لسلاح اقتصادي واتخاذ قرارات مبالغ فيها لتعزيز مكاسب بين روسيا والكتلة الغربية.

وذكر أن هناك خلط حول العالم حاليا بين ما هو سياسي وبين ما هو تجاري، عبر قرارات يتخذها كل طرف للتأثير على الطرف الثاني في الحرب، وإذا غاب التفاهم العالمي بين الكيانات والدول المنتجة للوقود سيتم امتصاص وقع القرار، لكن إذا لم يتفقوا سيواجه العالم موجة تضخم أخرى.



