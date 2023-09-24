التعاون الإسلامي تُدين بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدت هذا اليوم إلى استشهاد شابين فلسطينيين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل قوة الاحتلال من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.