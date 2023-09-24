الدورى الإيطالى.. إنتر يزيد من أوجاع إمبولى

فاز فريق إنتر، على نظيره إمبولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل على ملعب "كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز هدف إنتر الوحيد اللاعب فيديريكو ديماركو فى الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء، ليزيدج من أوجاع فريق إمبولى، الذى فشل فى تحقيق أى نقاط حتى الآن فى مسيرته مع الدورى هذا الموسم.

خاض فريق إنتر اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، اليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دافيد فراتسي، هاكن كالهانغولو، هنريك مخيتريان.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

ويتصدر فريق إنتر ترتيب الدورى الإيطالى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وذلك بعد خوض 5 جولات، بينما يحتل فريق إمبولى قاع ترتيب الجدول بدون رصيد بعد ان خسر كل مواجهاته السابقه.