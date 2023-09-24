المشدد 6 سنوات للمتهمين بتزوير مستندات رسمية في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات في تزوير محررات رسمية لتسهيل استخراج الشهادات والكارنيهات المنسوبة لعدة جهات حكومية بدائرة قسم شرطة المرج .

تلقي قسم المرج بلاغا من شخص يفيد أن شخصين أخذوا منه مبلغ مالي مقابل استخراج شهادةمن جه حكومية لكنهم أخذوا المال ولم يستطيع الوصول إليهم. بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن من ضبط3 متهمين ، واعترف المتهم الرئيسي بالتزوير في المحررات من خلال خداع المواطنين وأخذ مبالغ مالية مقابل الشهادات المزورة وتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.