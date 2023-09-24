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الأحد 24 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المولد النبوي.. مجلة أمريكية: النبي محمد أول من حارب العنصرية في البشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يحتفل جموع المسلمين في كل أنحاء العالم يوم الأربعاء المقبل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه، فهو من المناسبات التي ينتظرها الناس ببالغ الفرح في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام هجرى، حيث إن الاحتفال بميلاده عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم (صلى الله عليه وسلم)، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية.

ورصدت «البوابة نيوز»، الضوء علي مقال نشرت مجلة "نيوزويك"، لـ« كريج كونسيدين »، عندما قتلت عناصر من شرطة ولاية مينيسوتا الأمريكية، مواطنا أسود البشرة في الشارع، وأثار ذلك غضب الكثير من المواطنين ومنظمات وناشطين أمريكيين على الإنترنت، نددوا بما اعتبروه قضية جديدة من مسلسل العنف العنصري.
 

وعمت التظاهرات أكثر من 140 مدينة أمريكية، حيث تجمع آلاف في مناطق عدة بمدينة نيويورك، واحتشد عدد كبير من الناس أمام متحف فيلاديلفيا للفنون، وخرجت تظاهرات في شيكاغو ولوس أنجيليس.
 

وكتب كريج كونسيدين: إن النبي محمد كان أول شخص على وجه الأرض يحارب العنصرية والعبودية والتفرقة على أساس العرق أو اللون، فيما كان أيضا أول من أصدر تعليماته منذ مئات السنوات لمواجهة الأمراض المعدية.

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مجلة نيوزويك كريج كونسيدين النبي محمد المولد النبوى الشريف الرسول
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