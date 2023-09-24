حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في أبوظبي.. صور

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في قاعة قصر الإمارات بأبوظبي.

وصادف يوم الحفل 23 سبتمبر، ذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، حيث قدم الجسمي تهانيه وتهاني دولته الإمارات بهذه المناسبة الغالية، وقدم أغنية خاصة على المسرح بارك بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بهذا اليوم التاريخي للمملكة، مؤكدا عمق المحبة والأخوة التي يجتمع بها الإماراتي والسعودي، والتي تعكس وتظهر القيم المشتركة ووحدة الثقافة والتراث بين البلدين.

وأكد حسين الجسمي، خلال لقائه بوسائل الإعلام المختلفة في الحفل عن سعادته بالغناء بين أهله وأحبابه في أبوظبي المبهجة، قائلا: "في أبوظبي اللقاء دائمًا له مشاعر متزيّنة ومبهجة بأطياف الفرح والمحبة والسلام، ازدادت بحضوركم الراقي والمبهر جمهورنا وأحبابنا".

وشاركه الحفل الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الفنانة السعودية داليا مبارك، وقدم الجسمي الحفل برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور سعيد كمال.

من جهة أخرى، يستعد حسين الجسمي لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في الكويت والبحرين والسعودية، خلال الفترة المقبلة، حيث يقف في "قاعة أرينا" بالكويت يوم 12 من أكتوبر المقبل لإحياء حفل أمام الجمهور الكويتي في مهرجان ليلة عمر 2023.

كما سيحيي في مملكة البحرين حفلًا غنائيًا يوم 26 من أكتوبر المقبل في مسرح الدانة، إلى جانب استعداده لإحياء حفل في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسيتم الإعلان عن موعده خلال الأيام القادمة.