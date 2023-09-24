كان يستعد للخطوبة.. صدمة في الفيوم بعد وفاة خريج هندسة أثناء نومه

سيطرت حالة من الصدمة والحزن، على أهالي قرية هوارة عدلان التابعة لدائرة محافظه الفيوم، بعد وفاة شاب بأزمة قلبية أثناء نومه.

وشيع المئات من أهالي قرية هوارة عدلان، جثمان الشاب الفقيد محمد حمدي جلول ، البالغ من العمر 24 عاما، وسط حالة من الحزن، خاصة أنه كان يتمتع بسيرة طيبة وعرف بحسن الخلق بين أسرته وأصدقائه وجيرانه في القرية.

وقال أحد أهالي قرية هوارة عدلان، إن الفقيد احتفال بحفل تخرجه منذ شهرين من كليه هندسة بجامعة الفيوم .

وتابع قائلا، أنه فوجئ بإعلان أسرته بوفاته بعد محاولاتهم إيقاظه ولكن دون جدوى

وتابع بأن الشاب كان على وشك الانتهاء من تجهيز شقته، لإعلان خطبته، إلا أن القدر لم يمهله، مشيرا إلى أن أهالي القرية حتى الآن في حالة ذهول، من صدمة وفاة شاب من خيرة شبابهم.

وفي سياق متصل، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفاتر عزاء لنعي الشاب الفقيد، داعين الله عز وجل أن يغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.