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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حوار مفتوح مع الشباب في مهرجان الغردقة السينمائي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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شهدت عروض اليوم السبت بمهرجان الغردقة لسينما  الشباب ستة  أفلام للطلبة تمثل مشروعات التخرج لطلاب الاكاديمية العربية لللعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي "تكلم حتى اراك" لماهينور احمد، و"فرح" لفرح الطويل"، و"النمرة غلط" لزيادة رسلان، و"تاييني" لشهد طارق، وone beathe awy  لمايا حليم.
وعقب عرض الافلام  أقيمت ندوة بحضور الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان والفنان احمد وفيق والدكتورة حنان يوسف أستاذ الاعلام والاتصال بجامعة عين شمس،  والمخرجين الدكتور خالد بهجت وعمرو عابدين وعدد كبير من شباب الاكاديمية.
ودار حوار مفتوح و ناقشات بين االمنصة وطلاب الأكاديمية حول الأفكار التي أرادوا طرحها عبر افلامهم، كما تناولت المنصة بالنقد والتحليل عناصر  الافلام المعروضة، وقدموا النصائح لللشباب الواعد والذي يخطو اولى خطواته تجاه احتراف الفن.
ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان يوسف على أن مشاركة الطلاب في مهرجان الغردقة السينمائي هي بمثابة خطوة مهمة في طريق الارتقاء بمستوي مشاريع طلبة ، والتي أصبحت على المحك في مسابقة المهرجان.
و جه محمد  الباسوسي أصحاب بعض أصحاب الأفلام إلى سبل استكمال تجاربهم عبر المؤسسات التي ترعى مشروعات شباب المخرجين.
 

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مهرجان الغردقة لسينما الشباب الاكاديمية العربية لللعلوم والتكنولوجيا محمد الباسوسي
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