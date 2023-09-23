قنصل السعودية بالإسكندرية: بفضل رؤية ولي العهد أصبحت أحلامنا واقعا

قال مزيد بن محمد الهويشان، قنصل عام السعودية بالإسكندرية، إن هذا العام نحتفل باليوم الوطني السعودي تحت شعار نحلم ونحقق، الذي يعبر عن حرص القيادة الحكيمة على تقديم نهضة في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم الوطني السعودي 93 التي نظمتها القنصلية السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من القناصل والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف أن المملكة احتلت مكانة مرموقة بين دول العالم، كما حققت المزيد من التقدم والازدهار في الكثير من المجالات التعليمية والإقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.

وأشار: "بفضل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رعاه الله أصبحت أحلامنا واقعا نعيشه كل يوم ومستقبل مليء بالفرص للجميع".

وأشاد قنصل عام السعودية بالإسكندرية بالإنجازات التي قدمتها المملكة خلال موسم الحج من تذليل لهم كافة العقبات، حيث استقبلت المملكة مليون و850 ألف حاجا من أكثر من 150 دولة وأكثر من 4 ملايين معتمر.

وكما أشاد مزيد بن محمد الهويشان، قنصل عام السعودية بالإسكندرية، باهتمام المملكة بالقطاع السياحي حيث شهدت عدد الزيارات للمملكة 29 مليون و500 ألف زائر في عام 2022.

ومن جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن اليوم الوطني السعودي 93 أصبح يوم مميز في محافظة الإسكندرية.

كما أشاد المحافظ بحجم التطوير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خلال 15 سنوات الماضية، وهذا يؤكد على حسن رؤية القيادة السياسية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).