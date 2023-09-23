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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة سيارة محملة بالحديد تحت تهديد السلاح في الشروق

المتهمين
المتهمين
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهمين بسرقة سيارة محملة بالحديد تحت تهديد السلاح بنطاق قسم شرطة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات تصرفهم فى الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيىء النيه قاما ببيع الحديد لهما.

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4 أيام 3 أشخاص الشروق وبدر تهديد السلاح
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