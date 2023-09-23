قنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل باليوم الوطني السعودي 93

احتفلت القنصلية السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، باليوم الوطني السعودي 93، في أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش المحافظة.

شهدت الاحتفالية حضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من القناصل والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والنواب.

وكما نظمت القنصلية السعودية بالإسكندرية، معرض للتعريف بتاريخ المملكة وصور لرموز القيادات السعودية.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

وفي السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351 هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي للإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351 ه، الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان).