اقرأ غدًا في "البوابة".. قادة انقلاب النيجر يهاجمون أمين الأمم المتحدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 24 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قادة انقلاب النيجر يهاجمون أمين الأمم المتحدة

المجلس العسكرى: تصرفات غادرة لـ«جوتيريش» عرقلت مشاركة نيامى فى الجمعية العامة

المصالح المشتركة تقود الصين للاعتراف بطالبان

باحث فى الشأن الآسيوى: بكين تهتم بالوضع الأفغانى نظرًا لمصالحها فى مشروع الحزام والطريق

أوكرانيا: مقتل جنرالات روس فى هجوم على سيفاستوبول

مسئول روسى: هجوم إلكترونى ضد مزودى خدمات الأنترنت فى شبه جزيرة القرم

كييف تستعد لمواجهة القصف الروسى على البنية التحتية قبل الشتاء

صعود الخطر اإلرهابى فى غرب ووسط أفريقيا

الليلة.. داليا عبدالرحيم تُقدم الحلقة الثالثة من «الضفة الأخرى» على «القاهرة اإلخبارية»

تغييرات فى قيادات الجيش الصومالى على طريق إنهاء وجود حركة الشباب الأرهابية