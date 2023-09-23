على مساحة 20 ألف متر .. محافظ قنا يعلن إنشاء مستشفى جديد بقوص

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، عن تخصيص مساحة 20 ألف متر بجوار مركز إسعاف مدينة قوص، لإنشاء مستشفى مركزى جديد بالمدينة ، لتقديم الخدمات الطبية المميزة لأهالى المدينة والقرى التابعة لها ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى تنفيذ مبنى المستشفى ، وعمل التشطيبات اللازمة طبقا لاشتراطات التأمين الصحى الشامل ، المزمع تطبيقه بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن المستشفى الجديد سوف يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مركز قوص .

من جانبها قالت الدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط ومنسق حياة كريمة بمديرية الصحة والسكان بقنا، أن المستشفى الجديد ، سوف يضم 200 سرير ، بالإضافة إلى الوحدات الطبية الأخرى مثل المعامل و الأشعة وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية.

واضافتً أن مركز قوص سوف يشهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، لاسيما أنه يجرى حاليا إستلام وتشغيل العديد من الوحدات الصحية التى تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة .