ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

على مساحة 20 ألف متر .. محافظ قنا يعلن إنشاء مستشفى جديد بقوص

انشاء مستشفي جديد
انشاء مستشفي جديد بمركز قوص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، عن  تخصيص مساحة 20 ألف متر بجوار مركز إسعاف مدينة قوص،  لإنشاء مستشفى مركزى جديد بالمدينة ، لتقديم الخدمات الطبية المميزة لأهالى المدينة والقرى التابعة لها ضمن المشروع القومي حياة كريمة.

وقال  الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تتولى تنفيذ مبنى المستشفى ، وعمل التشطيبات اللازمة طبقا لاشتراطات التأمين الصحى الشامل ، المزمع تطبيقه بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى أن المستشفى الجديد سوف يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مركز قوص .

من جانبها قالت الدكتورة سمر عاطف  مدير إدارة التخطيط ومنسق حياة كريمة بمديرية الصحة والسكان بقنا، أن المستشفى الجديد ، سوف يضم 200 سرير ، بالإضافة إلى الوحدات الطبية الأخرى مثل المعامل و الأشعة وقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية.

واضافتً أن مركز قوص سوف يشهد طفرة كبيرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، لاسيما أنه يجرى حاليا إستلام وتشغيل العديد من الوحدات الصحية التى تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة .

ads
أشرف الداودى محافظ قنا الاستقبال والطوارئ الهندسية للقوات المسلحة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إنشاء مستشفى جديد الوحدات الصحية
ads