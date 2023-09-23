بلاغ من ربة منزل تتهم «منجد» بالتحرش بنجلها في الدقهلية

حررت ربة منزل بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية بلاغا رقم 947 لسنة 2023 إداري مركز شرطة المنصورة، اتهمت فيه "منجد" مقيم بذات القرية باستدراج نجلها الطالب بالصف الأول الإعدادي أعلى سطح منزله والتحرش به جنسيا، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من "إ.إ.ا"،39 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية طناح، وبرفقتها نجلها "س"، 13 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم طرفها بذات القرية ، بقيام "إبراهيم.ج.ف.ع"،19 عاما، منجد، ومقيم بذات القرية، باستدراج نجلها اعلى سطح المنزل سكنه منذ حوالي ثلاثة أشهر والتحرش به جنسيا وحضرت للإبلاغ عنه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة والتحرش بالطالب حنسيا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.