أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة في مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.
وأوضح مسؤولون في الشرطة الصومالية وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن انتحاريًّا يقود سيارة مفخّخة استهدف نقطة تفتيش في /بلدوين/، وتسبّب الانفجار في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين.
بوابة العرب
مقتل مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة وسط الصومال
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أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة في مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.
أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة في مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.