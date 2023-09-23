مقتل مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة وسط الصومال

أعلنت السلطات الصومالية اليوم السبت مقتل عدد من المدنيين، لم يجرى إحصاؤهم بعد، جراء انفجار سيارة مفخّخة في مدينة /بلدوين/ وسط البلاد.

وأوضح مسؤولون في الشرطة الصومالية وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن انتحاريًّا يقود سيارة مفخّخة استهدف نقطة تفتيش في /بلدوين/، وتسبّب الانفجار في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين.