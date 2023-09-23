“ اللص المنحوس”.. مصرع عاطل أثناء سرقة كابل كهرباء بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثمان “عاطل” لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بالشروع في سرقة كابل تيار كهربائي جهد متوسط، بقطعه بمقص بدائرة مركز شرطة أطفيح وتسليم الجثمان لذويه لإنهاء إجراءات الدفن عقب بيان الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

البداية بورود إشارة إلي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من مستشفى أطفيح، بوصول عاطل، 22 عاما، توفي إثر صعق كهربائي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفى بالشروع في سرقة كابل تيار كهربائي جهد متوسط، بقطعه بمقص، صعقته الكهرباء، ما أدى إلى سقوطه من أعلى العمود أرضا.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.