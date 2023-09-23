أخطر من كورونا.. وباء جديد يستهدف ملايين البشر

حذرت الدكتورة كيت بينجهام رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة، وتيم هامز بجامعة أكسفورد، خبيرى الصحة من وباء جديد يستهدف ملايين البشر وأشد خطورة من فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي انتشر في نهاية عام 2019.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، نقلا عن بينجهام وهامز أن الوباء التالي قادم بالفعل ويمكن أن يقتل الملايين أكثر من كورونا، نحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك من الآن، ويمكن أن يكون أسوأ بكثير ما يؤدي إلى مقتل ملايين الأشخاص.

وأضافا أن اليوم هناك عدد من الفيروسات المنشغلة بالتكاثر والتحور أكبر من جميع أشكال الحياة الأخرى على كوكبنا مجتمعة، لا تشكل جميعها تهديدًا للبشر بالطبع، لكن الكثير منها يشكل تهديدًا، حتى الآن، يعرف العلماء وجود 25 عائلة فيروسية، تضم كل منها مئات أو آلاف الفيروسات المختلفة، ويمكن لأي منها أن يتطور ليسبب وباءً.

وتابعا: لا نعرف حتى الآن على وجه اليقين الشكل الذي سيتخذه، ولكن وصوله - وفقًا لخبراء الصحة العالميين - ليس مجرد احتمال، وهذا مروع بما فيه الكفاية، والأمر الأكثر رعبًا هو حقيقة أن بريطانيا وبقية دول العالم لم تفعل سوى أقل القليل حتى الآن للاستعداد له، ولمكافحة المرض X - كما تسميه منظمة الصحة العالمية، بشكل مشئوم - سنحتاج مرة أخرى إلى تصميم اللقاحات وتسليمها في وقت قياسي، ولكن، في ظل الوضع الراهن، ليس هناك أي ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث.