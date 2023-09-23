الدوري الإيطالي.. ميلان بتشكيل هجومي أمام هيلاس فيرونا

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة هيلاس فيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره هيلاس فيرونا بملعب سان سيرو، في اللقاء الذي ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل الروسونيري المباراة بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، الثلاثي أوليفييه جيرو، رافائيل لياو، كريستيان بوليسيتش.

كما يبدأ بيولي، بخط وسط هجومي مكون من يونس موسى وأليساندرو فلورينزي، بجانب رادي كرونيتش، وتياني ريندرز.

تشكيل ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: ثياو - سيمون كيير - توموري

خط الوسط: يونس موسى - كرونيتش - ريندرز - فلورينزي

وفي الهجوم: بوليسيتش - جيرو - لياو.

ويحتل ميلان، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي هيلاس فيرونا تاسعًا وفي رصيده 7 نقاط.