وزير خارجية النمسا: نرغب في الاستمرار في ترك قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم، أن بلاده ترغب في الاستمرار في ترك قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة على الرغم من الحرب العدوانية على أوكرانيا.

وأعرب شالينبرج في تصريحات له اليوم السبت في ختام مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن تفاؤله بشأن فرص انتخاب النمسا عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين في عام 2026.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الدولي موضحا أننا نتشارك في هذا الكوكب وإذا فكرنا في قضية المناخ فلنفكر أيضا في نزع السلاح، حيث لن نتمكن من إحراز تقدم إلا إذا تحاورنا أيضًا مع روسيا. واتهم الوزير روسيا بالعمل على الاستيلاء على دولة أخرى معتبرا هذا ليس شيئًا يمكن الصمت عليه لأنه يتعلق بسلامة أوروبا والعالم حيث نعتمد على التزام الجميع بالقانون الدولي.

ونوه الوزير الى ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي موضحا بأن قارات بأكملها غير ممثلة في المجلس وتحديدا أفريقيا وأمريكا اللاتينية وهو المجلس الذي يسمى شرطي العالم، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه قال في خطابه إن مجلس الأمن بحاجة إلى الإصلاح حتى يحافظ على مصداقيته.