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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامي صبري يتألق في حفل كامل العدد بالكويت

رامي صبري
رامي صبري
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أحيا النجم رامي صبري، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات «موسم الكويت» بحضور جماهيري ضخم ضمن سلسلة حفلاته الغنائية بمصر والوطن العربي خلال الفترة الماضية حيث تواجد للمرة الأولى في "الكويت أرينا".

وتحت شعار «كامل العدد» تواجد النجم رامي صبري بين جمهوره الكويتي والعربي ليقدم باقة من أهم أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشكر رامي الجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلق على صور الحفل وكتب: "شكرًا على الحضور الكبير أمس فى الحفل مع جمهورى فى الكويت.. شكرًا مسرح الأرينا أهم مسارحنا العربية المشرفة، شكرًا على التنظيم وصديقى المجتهد حسين موسى على الحفل العظيم، أشوفكم تانى قريب".

وحقق رامي صبري خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة من خلال عدد من أغاني السينجل والحفلات داخل وخارج مصر بحضور جماهيري كبير.

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IMG_20230923_142157
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IMG_20230923_142143
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