بعد اعتراض المصدرين.. الحكومة توقف قرار حظر تصدير البصل

السبت 23/سبتمبر/2023 - 02:35 م

أوقفت الحكومة مؤقتًا قرار حظر تصدير البصل، لحين إشعار آخر بعد اعتراض المصدرين على القرار، نظرا لارتباطهم بعقود مباشرة مع شركات في الخارج.

واعترض مصدرون على قرار الحكومة الصادر من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحظر تصدير البصل 3 أشهر لضبط السوق المحلي والأسعار المرتفعة التي تخطت 30 جنيها لكيلو البصل لأول مرة في مصر مطلع الشهر، واعتبروا أن هناك بدائل أخرى لوقف التصدير، وأن موسم حصاد البصل في أكتوبر ومعه سينخفض السعر مباشرة.

وقال مجدي الوايلي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن حظر تصدير البصل من شأنه خفض الأسعار، لكنه يؤثر على المصدرين المرتبطين بعقود مع شركات أجنبية.

وجاء منشور مصلحة الجمارك، بناءً على خطاب الدكتورة منى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، لمصلحة الجمارك.

وقالت الدكتورة منى الوصال، إنه قد تم نشر القرار الوزاري بوقف تصدير البصل بالوقائع المصرية بالعدد رقم 210 تابع” بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، إلا أن قطاع الاتفاقيات والتجارة تلقى تعليمات في هذا الخصوص بإرجاء نشر القرار بالوقائع المصرية.

وأشارت الدكتورة منى الوصال إلى إلغاء أي منشورات جمركية صدرت في هذا الشأن، وذلك لحين إشعار آخر.

بدوره وجه الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلغاء أي منشورات صدرت في هذا الشأن من قبل إدارة السياسات والإجراءات الجمركية.

ومؤخرًا أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير رقم 16 لسنة 2023 بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير كل أصناف البصل لمدة 3 أشهر، لكن تم العدول عنه.