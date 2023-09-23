بني سويف تواصل اختبارات الانتقاء لرفع الأثقال ضمن مشروع البطل الأوليمبي

واصلت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد ( 2010/2011/2012) بنين للموسم الرياضي 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة

من جهته أوضح هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة،أن الاختبارات أجريت بمركز شباب مدينة ناصر، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الايتام وأبناء الشهداءوالتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداءالرياضى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية ، لافتاً إلى تم عقد الاختبارات للبنات " أمس الجمعة"

حضر الاختبارات: ( محمد خليل – إبراهيم أحمد ) مندوبى الإدارة المركزية للأداءالرياضى - الأدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة) ، الكابتن محمد على ابراهيم الطنطاوي - المشرف الفنى للعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصرى لرفع الاثقال والكابتن محمد حسان خبير لعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الاثقال، عبد الرحمن صبري نظم معلومات الوزارة ، الكابتن إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ، ومدربى وإدارىي المشروع و القائمين على تنفيذ الاختبارات