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السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سهم المصرية للاتصالات يتجاوز حاجز الـ30 جنيهًا لأول مرة

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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نجح سهم الشركة المصرية للاتصالات يوم الخميس الماضي في تجاوز حاجز الـ 30 جنيها لأول مرة في تاريخه، حيث سجل السهم 30.5 جنيها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 1.85% مقارنة بسعر السهم في بداية تعاملات الأسبوع. يأتي ذلك تأكيدًا على ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرة الشركة على تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت منتصف أغسطس الماضي عن نتائج أعمال قوية عن النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات المجمعة أكثر من 28 مليار جنيه بارتفاع قدره 38% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح 6.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار.

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سهم الشركة المصرية للاتصالات المستثمرين إيرادات الاستثمار
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