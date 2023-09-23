غدا.. تنظيم احتفالية لدعم 6190 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع الفيوم 

تنظم جمعية الأورمان بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" غدأ الأحد الموافق 24سبتمبر الساعة 11 صباحًا بالحديقة الدولية بالفيوم احتفالية كبرى لدعم عدد (6190)أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وحمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، وقيادات جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الاحتفالية ستتضمن توزيع عدد (3)ألاف كرتونة مواد غذائية، وعدد (6)ألاف كيلو لحوم، فضلا عن عرض نماذج ناجحة لبعض الحالات المستفيدة لعدد (190) مشروع تمكين اقتصادى ما بين أكشاك ومشاريع متناهية الصغر، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة.

،وأضاف، أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة الى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشار إلى أن الحالات المستفيدة يتم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر إحتياجًا بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وأكد، أن الشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة" تعد نموذجا يحتذى به في تعاون مؤسسات المجتمع المدني للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات التي ترفع أعباء المعيشة عن كاهلهم.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الفيوم بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر إحتياجًا بإنحاء المحافظة.