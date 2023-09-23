السجن 5 سنوات لتاجر ترامادول في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهم "رجب.ا" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لإحراز بقصد الاتجار بالترمادول المخدر في مدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وأسند أمر الإحالة للمتهم "رجب.ا " لأنه في بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً عدد ٤٥ قرصا لعقار الترامادول المخدر أحرزهم بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا فقام بضبطه .

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذاً من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة من شهادة النقيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .

وشهد نقيب شرطة بالتحقيقات بأنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية. وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم مواداً مخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام محرزاً ٤٥ قرص العقار الترامادول المخدر فقام بضبطه وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن الأقراص المضبوطة كلا منهم ثبت أنه لجوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.